2019-09-19T13:53:38+03:00
Происшествия

Пензенца обокрали в подъезде

У мужчины отобрали телефон и портмоне
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

56-летний пензенец обратился в полицию, рассказав, что ночью в подъезде на улице Клары Цеткин столкнулся с незнакомцем. Парень брызнул в лицо мужчины из перцового баллончика и украл у него телефон и портмоне, в котором были документы и 200 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. Расследование позволило установить причастность 26-летнего пензенца, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался, украденное у него изъяли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рузаевские школы подключат к высокоскоростному интернету
Пензенец кидал с крыши кирпичи на припаркованные автомобили
Бакунинский мост в Пензе закрыт на реконструкцию
Любителей классической музыки Пензы приглашают в Лермонтовскую библиотеку
В Пензе на улице К. Маркса дерево упало на проезжую часть
Проблемные дома в Пензе будут достроены
Мордовия изучила опыт Финляндии в сфере утилизации отходов
До конца года в Спутнике появятся еще три детских сада
В Пензе скончался ветеран органов внутренних дел Эдуард Александров
Пензенские полицейские и школьники высадили Аллею Правопорядка
30-летний житель Бековского района лишился 145 тысяч рублей
В Сердобске нашли тело 29-летнего мужчины
В Пензенской области пройдут соревнования по спортивному туризму
Новая функция «Узнать баланс» доступна на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
Энергетики подготовили энергообъекты и персонал к работе в зимний период
Оборонительный вал Пензы приобретает новый облик
Из-за коммунальной аварии в Пензе перекроют участок улицы Суворова
Молодежь Пензы против коррупции
МВД Мордовии возглавил Борис Шейкин
Компания «СтанкоМашСтрой» отправилась на престижную международную выставку EMO Hannover