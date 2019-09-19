Пензенца обокрали в подъезде
56-летний пензенец обратился в полицию, рассказав, что ночью в подъезде на улице Клары Цеткин столкнулся с незнакомцем. Парень брызнул в лицо мужчины из перцового баллончика и украл у него телефон и портмоне, в котором были документы и 200 рублей.
Полицейские выехали на место происшествия. Расследование позволило установить причастность 26-летнего пензенца, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался, украденное у него изъяли.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU