Пензенца обокрали в подъезде

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-19T13:53:38+03:00

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56-летний пензенец обратился в полицию, рассказав, что ночью в подъезде на улице Клары Цеткин столкнулся с незнакомцем. Парень брызнул в лицо мужчины из перцового баллончика и украл у него телефон и портмоне, в котором были документы и 200 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. Расследование позволило установить причастность 26-летнего пензенца, уже привлекавшегося к уголовной ответственности. В содеянном он признался, украденное у него изъяли.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU