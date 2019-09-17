2019-09-17T18:10:22+03:00
Общество

МВД Мордовии возглавил Борис Шейкин

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, генерал-полковник Аркадий Гостев представил руководителя личному составу
Алина МЯСИНА
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Нового руководителя представили личному составу.Нового руководителя представили личному составу.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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В мероприятии принял участие Глава Республики Мордовия Владимир Волков, который отметил, что в последние годы в Мордовии обстановка остается стабильной и контролируемой, уровень преступности стал ниже, чем среднее число по стране.

- Особенно приятно говорить это после того, как на территории республики прошел международный чемпионат мира по футболу. В основе этих результатов конструктивное взаимодействие, налаженное между органами власти республики и Министерством внутренних дел, правоохранительным блоком в целом, - подчеркнул руководитель региона.

Новый министр внутренних дел по Республике Мордовия Борис Шейнкин выразил благодарность руководству страны и МВД России за предоставленную должность.

- Мною будут приложены максимальные усилия, чтобы с честью оправдать оказанное доверие, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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