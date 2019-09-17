2019-09-17T17:35:27+03:00
Общество

Пензенская школа получила полтора миллиона рублей

Эти средства позволили учреждению открыть цифровые лаборатории
Алина МЯСИНА
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Пензенская школа №27 в этом году победила в конкурсе «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс» и получила из федерального бюджета грант в полтора миллиона рублей.

В мультимедийной лаборатории можно создавать познавательные, опытно-экспериментальные и социальные истории-ролики.

В лаборатории виртуальных экскурсий будут создаваться карты Пензенской области, России и мира. Так учащиеся смогут изучать достопримечательности.

В цифровой интерактивной лаборатории имеются четыре квест-игры, четыре онлайн-викторины по инженерным, математическим, гуманитарным, информационно-коммуникативным направлениям.

Итогом данных лабораторий станет проведение трехдневного фестиваля «ЦифраЛаб». Все участники представят итоги реализации проекта «Цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы».

По сообщению пресс-службы Правительства Пензенской области, также в этом году конкурс в рамках программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» выиграли школы № 13 и 56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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