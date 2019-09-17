56-летнего жителя Пензы обманули на 51 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-17T15:00:43+03:00

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Пензенец обратился в полицию с заявлением о краже денег с его счета. Он рассказал сотрудникам, что на его мобильный телефон позвонил человек, представившийся сотрудником банка.

Неизвестный сообщил, что со счета его карты мошенники пытались украсть деньги, и затем пострадавшего переключили на другого человека. Тот уже сказал, что для урегулирования ситуации банку необходимо снять деньги с карточки мужчины, пообещав, что средства почти сразу же вернут.

Выполнив все требования собеседника, пензенец обнаружил, что с карты списалась 51 тысяча рублей. Стражам порядка заявитель сообщил, что знал о подобных случаях обмана.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, устанавливаются лица причастные к случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU