56-летнего жителя Пензы обманули на 51 тысячу рублей
Пензенец обратился в полицию с заявлением о краже денег с его счета. Он рассказал сотрудникам, что на его мобильный телефон позвонил человек, представившийся сотрудником банка.
Неизвестный сообщил, что со счета его карты мошенники пытались украсть деньги, и затем пострадавшего переключили на другого человека. Тот уже сказал, что для урегулирования ситуации банку необходимо снять деньги с карточки мужчины, пообещав, что средства почти сразу же вернут.
Выполнив все требования собеседника, пензенец обнаружил, что с карты списалась 51 тысяча рублей. Стражам порядка заявитель сообщил, что знал о подобных случаях обмана.
По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, проводится проверка, устанавливаются лица причастные к случившемуся.
ИСТОЧНИК KP.RU