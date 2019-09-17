2019-09-17T10:28:58+03:00
Происшествия

Пензенец помог задержать нетрезвого водителя

Мужчина за рулем «Шевроле Ланос» едва не стал причиной нескольких ДТП на улицах города
Алина МЯСИНА
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Пензенец Сергей М. обратился в полицию, сказав, что на одной из улиц города заметил «виляющий» автомобиль, который сначала едва не задел машину самого горожанина, а потом чуть не сбил женщину с ребенком на перекрестке. Мужчина предположил, что за рулем находится нетрезвый водитель, и начал преследовать «Шевроле».

Стражи порядка по наводке Сергея задержали 33-летнего нарушителя. Водитель действительно оказался нетрезвым, и, к тому же, не имел водительских прав.

В отношении нарушителя составлен материал об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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