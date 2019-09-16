Нижнеломовский дом культуры получит 50 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-16T12:24:28+03:00

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На празднике Дня района губернатор Иван Белозерцев наградил жителей муниципального образования за многолетний и добросовестный труд.

- Нижнеломовский район является одним из лучших в Пензенской области по многим показателям, - сказал губернатор Пензенской области.

Также он подчеркнул, что в районе растет объем производства сельхозпродукции, строят жилье. В этом году на починку дорог было выделено 370 миллионов рублей. В стороне не остались школы и учреждения здравоохранения, их строят и ремонтируют.

- Предстоит осуществить много задач, а именно поддержать малый и средний бизнес, крестьянско-фермерских хозяйств, создание комфортных условий для жителей – обеспечение всех нижнеломовцев качественной водой, ремонт дорог и тротуаров и многое другое, - сказал Иван Белозерцев.

Также глава региона сообщил о своем решении выделить в следующем году 50 миллионов рублей на капитальный ремонт Нижнеломовского дома культуры.

- В Нижнеломовском районе очень сильные специалисты в области дополнительного образования и культуры. На все областные праздники приезжают молодые коллективы, - это очень важно. Дом культуры нужно оборудовать, оснащать разнообразные кружки для молодежи, детей, ветеранов. Я помогу с финансированием, - отметил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU