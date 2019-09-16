В Пензе прошла акция «День реки Суры»
На правом берегу реки Суры прошла областная экологическая акция. Организаторами мероприятия традиционно стали Пензенское областное отделение Русского географического общества и Пензенский областной фонд научно-технического развития в рамках работы экологического общественного движения «Зелёная волна».
Цель акции - сформировать у жителей региона чувство бережного отношения к природе. Мероприятие длилось два часа. За это время удалось убрать обширную часть прибрежной территории.
По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, «День реки Суры» объединил свыше 150 человек: членов Русского географического общества, педагогов, студентов и школьников. Все они - участники экологического общественного движения «Зеленая волна». Также в акции приняли участие поисково-спасательные службы, которые на катамаранах очистили реку около набережной.
В этом году в акции присоединились также представители маломобильных групп населения.
ИСТОЧНИК KP.RU