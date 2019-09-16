2019-09-16T12:06:45+03:00
Общество

В Пензе прошла акция «День реки Суры»

Мероприятие состоялось в восьмой раз
Алина МЯСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На правом берегу реки Суры прошла областная экологическая акция. Организаторами мероприятия традиционно стали Пензенское областное отделение Русского географического общества и Пензенский областной фонд научно-технического развития в рамках работы экологического общественного движения «Зелёная волна».

Цель акции - сформировать у жителей региона чувство бережного отношения к природе. Мероприятие длилось два часа. За это время удалось убрать обширную часть прибрежной территории.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, «День реки Суры» объединил свыше 150 человек: членов Русского географического общества, педагогов, студентов и школьников. Все они - участники экологического общественного движения «Зеленая волна». Также в акции приняли участие поисково-спасательные службы, которые на катамаранах очистили реку около набережной.

В этом году в акции присоединились также представители маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии для жителей сельских территорий введут ипотеку под 3%
Нижнеломовский дом культуры получит 50 миллионов рублей
Валерий Лидин: «Нужно уделять внимание каждому обращению»
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Благоустройство территории у Спасского собора завершится в октябре
Площади и скверы Пензы превратились в театральные подмостки
Иван Белозерцев посетил новый диализный центр в Нижнем Ломове
Владимир Волков оценил ремонт дорог в Теньгушевском районе
В Нижнем Ломове появился «Фонтан земляков»
Леопарду Самсону из пензенского зоопарка подарили гамак
В Малосердобинском районе в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
С 19 сентября в Пензе закроют движение по Бакунинскому мосту
Росгвардейцы задержали в Никольске воров металлолома
В Пензенской области за ДТП с жертвами осудят 43-летнего мужчину
В Теньгушевском районе Мордовии открылся новый детский сад
Пензенские однофамильцы сыграют в футбол
Детская поликлиника в Нижнем Ломове откроется до конца года
Завтра в Нижнем Ломове откроют новую фонтанную площадь
Пензенские единороссы выдвинули на должность главы города Владимира Мутовкина
Предприятия Пензенской области представили свою продукцию в Ереване
В Пензенской области открыт памятник морскому офицеру Лаврентию Загоскину