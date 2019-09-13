Детская поликлиника в Нижнем Ломове откроется до конца года

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-13T15:24:47+03:00

Сейчас выполняются работы по утеплению фасада

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Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел заседание на месте строительства детской поликлиники в Нижнем Ломове.

Сейчас рабочие утепляют и облицуют плиткой фасад. Уже смонтирована система вентиляции и завершены работы по штукатурке стен. Установлен дизельный генератор для бесперебойной подачи электричества. Строители уже приступили к благоустройству территории.

По данным пресс-службы Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, работы по прокладке инженерных сетей и проведения электричества уже закончились на 95% .

Александр Гришаев нацелил подрядную организацию на завершение всех работ в ноябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU