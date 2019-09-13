2019-09-13T10:08:03+03:00
Происшествия

В Сердобске 55-летний мужчина украл металлические решетки

Для этого злоумышленнику пришлось влезть в нежилой дом
Алина МЯСИНА
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71-летняя жительница Сердобска обратилась в полицию с заявлением о краже . По ее словам, неизвестные выставили оконное стекло и залезли в нежилой дом на улице Шевченко, откуда вытащили пять металлических решеток.

Сотрудники полиции выехали на место преступления и в ходе розыскных работ установили причастность к содеянному 55-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

По данным пресс-службы Управления МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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