2019-09-12T16:20:29+03:00
Общество

Иван Белозерцев вручил ветеранам ВОВ свидетельства на обеспечение жильем

Данную помощь получили уже более девяти тысяч жителей региона
Алина МЯСИНА
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Церемония вручения состоялась сегодня.Церемония вручения состоялась сегодня.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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С 2010 года в РФ реализуется Указ Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны». За все это время в Пензенской области на улучшение жилищных условий получили более девяти тысяч ветеранов и их семей. Общая сумма выделенных средств составила 9260,4 миллионов рублей. В этом году на эти цели было потрачено более 178 миллионов рублей, что позволило улучшить жилищные условия еще 124 жителям.

Сегодня в Губернаторском доме состоялось вручение свидетельств ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей.

- В будущем году мы отметим 75-я годовщину Победы. Великую цену заплатили за нее поколение наших отцов и дедов. Мы всегда будем помнить об их подвиге, о подвиге каждого из фронтовиков, тружеников тыла, о вдовах ветеранов, - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

По словам пресс-службы Правительства Пензенской области, сейчас на строительство или покупку жилого помещения в размере единовременной денежной выплаты составляет 1 282 608 рублей. Владелец такого свидетельства может приобрести жилое помещение (либо часть жилого помещения) на первичном или вторичном рынке жилья, которое оформляется на участника ВОВ (вдову участника ВОВ, ребенка-инвалида с детства участника ВОВ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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