Житель Саранска избил жену до смерти
Женщина скончалась в больнице из-за тупой травмы головы
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67-летнему жителю Саранска вынесен приговор за убийство своей жены. Рано утром на улице Чапаева села Куликова, осужденный находясь в алкогольном опьянении, избил свою жену из-за личной неприязни. Его удары оказали тяжелый вред ее здоровью, так как он попал ей в висок.
Женщина скончалась в больнице через два дня после случившегося. Диагнозом стала тупая закрытая травма головы.
По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU