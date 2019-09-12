Житель Саранска избил жену до смерти

СЕГОДНЯ 12:03 2019-09-12T12:03:12+03:00

Изменить размер текста: A A

67-летнему жителю Саранска вынесен приговор за убийство своей жены. Рано утром на улице Чапаева села Куликова, осужденный находясь в алкогольном опьянении, избил свою жену из-за личной неприязни. Его удары оказали тяжелый вред ее здоровью, так как он попал ей в висок.

Женщина скончалась в больнице через два дня после случившегося. Диагнозом стала тупая закрытая травма головы.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел по Республике Мордовия, мужчине назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU