Пензенец обокрал магазин спортивных товаров
Его добычей стали туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания
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В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже представитель магазина спорттоваров. Она рассказала сотрудникам, что в ее торговой точке на улице Строителей неизвестные украли туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания.
Стражи порядка по горячим следам выяснили, что к краже имеет причастность 20-летний пензенец. В содеянном он признался, а украденное у него было изъято.
По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, по случившемуся проводится проверка, результатом станет принятие процессуального решения.
ИСТОЧНИК KP.RU