2019-09-12T09:11:52+03:00
Происшествия

Пензенец обокрал магазин спортивных товаров

Его добычей стали туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания
Алина МЯСИНА
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В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже представитель магазина спорттоваров. Она рассказала сотрудникам, что в ее торговой точке на улице Строителей неизвестные украли туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания.

Стражи порядка по горячим следам выяснили, что к краже имеет причастность 20-летний пензенец. В содеянном он признался, а украденное у него было изъято.

По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, по случившемуся проводится проверка, результатом станет принятие процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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