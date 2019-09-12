Пензенец обокрал магазин спортивных товаров

СЕГОДНЯ 09:11 2019-09-12T09:11:52+03:00

Его добычей стали туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания

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В полицию Пензы обратилась с заявлением о краже представитель магазина спорттоваров. Она рассказала сотрудникам, что в ее торговой точке на улице Строителей неизвестные украли туристический топор, два фонаря и восемь элементов питания.

Стражи порядка по горячим следам выяснили, что к краже имеет причастность 20-летний пензенец. В содеянном он признался, а украденное у него было изъято.

По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, по случившемуся проводится проверка, результатом станет принятие процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU