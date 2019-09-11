В Пензенской области напали на сотрудника полиции
Мужчина, находящийся под административным надзором, трижды не явился в органы на регистрацию. Сотрудники полиции получили информацию, что 33-летний мужчина находится в квартире у своей знакомой и прибыли на место.
Стражи порядка потребовали, чтобы тот проследовал за ними в отдел полиции для оформления административного материала. Подозреваемый, будучи пьяным, куда-либо идти отказался, после чего ударил старшего участкового в грудь и оторвал шеврон с рукава куртки полицейского. Дебошир был задержан.
Знакомая задержанного догнала полицейских и потребовала отпустить злоумышленника, угрожая при этом ножом.
По данным пресс-службы СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области, возбуждено уголовное дело на 33-летнего жителя Каменки и его 21-летней знакомой. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU