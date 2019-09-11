2019-09-11T12:26:50+03:00
Общество

В Пензе проходят месячники безопасности

Школьникам объясняют правила поведения с водой в осенний период
Алина МЯСИНА
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Сотрудники МЧС проводят «уроки безопасности», где объясняют детям меры предосторожности на воде осенью. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Пензенской области, такие занятия уже провели в шести школах Пензы: МБОУ СОШ №28, МБОУ СОШ №60, МБОУ СОШ №69, Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского», МБОУ СОШ №19, МБОУ СОШ №25. Таким образом детей знающих как вести себя с водой стало 1163 человека.

Школьникам было рассказано об опасности которые может нести в себе вода. Также как нужно действовать, если увидели тонущего человека и оказать ему первую помощь. По окончанию мероприятий ребятам дают информационные листовки с правилами безопасного поведения на воде и оказанием первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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