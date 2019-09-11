Пензячке одобрили несуществующий кредит
Пострадавшая обратилась в пензенскую полицию с заявлением. Она рассказала, что в Интернете на одном из сайтов решила оставить заявку на получение кредита. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал, что кредит одобрен и она сможет получить 200 тысяч рублей. Но сперва нужно оплатить комиссию, страховку и услуги курьера.
Так, следуя его инструкциям, пострадавшая перечислила на расчетный счет 110 тысяч рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь. Сотрудникам полиции пензячка сообщила, что знала о подобных способах обмана.
По словам пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, возбужденно уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают лица причастные к мошенничеству.
ИСТОЧНИК KP.RU