Пензячке одобрили несуществующий кредит

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-11T11:44:53+03:00

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Пострадавшая обратилась в пензенскую полицию с заявлением. Она рассказала, что в Интернете на одном из сайтов решила оставить заявку на получение кредита. Вскоре ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Злоумышленник сказал, что кредит одобрен и она сможет получить 200 тысяч рублей. Но сперва нужно оплатить комиссию, страховку и услуги курьера.

Так, следуя его инструкциям, пострадавшая перечислила на расчетный счет 110 тысяч рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь. Сотрудникам полиции пензячка сообщила, что знала о подобных способах обмана.

По словам пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, возбужденно уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают лица причастные к мошенничеству.

ИСТОЧНИК KP.RU