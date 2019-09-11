79-летнюю пензячку обманули на один миллион 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-11T11:20:44+03:00

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В полицию обратилась женщина с заявлением о мошенничестве. Стражам порядка она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником «МММ». Она поверила злоумышленнику, так как сама являлась клиентом этой организации в 90-е годы.

Неизвестный сообщил женщине, что компания готова возместить задолженность. Но для это нужно перечислить деньги, чтобы согласовать номера счета. В течение двух недель пострадавшая перечисляла деньги злоумышленнику по его инструкциям. Так за 16 переводов женщина отправила деньги в сумме 1 млн. 300 тыс. рублей. Стражам порядка сообщила, что знала о подобных случаях обмана.

По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, проводится проверка по факту, сотрудники устанавливают личности причастные к случившемуся.

ИСТОЧНИК KP.RU