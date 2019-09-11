В Пензенской области подвели итоги «Марафона здоровья-2019»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-11T10:20:43+03:00

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За четыре месяца в рамках «Марафона» прошло 588 мероприятий, в которых приняли участие 35 тысяч жителей Пензенской области. Главной задачей проекта было провести в районах области мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни.

- Итоги «Марафона здоровья-2019» наглядно показывают интерес пензенцев к мероприятию, они считают его полезным для сохранения и укрепления своего здоровья, - отметила главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Большое внимание было уделено районам области, в которых состоялись флешмобы и спортивные мероприятия. Организовывались данные занятия на стадионах, предприятиях, в торговых центрах, библиотеках, оздоровительных лагерях и детских садах. В районных центрах и селах медицинские сотрудники организовали посты по измерению артериального давления. А для детей в летних оздоровительных лагерях проводились флешмобы, «площадки здоровья», викторины, конкурсы рисунков – посвященные здоровому образу жизни. Смогли поучаствовать во всем этом более 750 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU