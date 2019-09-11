2019-09-11T09:17:47+03:00
Происшествия

Неизвестные обманули жительницу Пензы на 411 тысяч рублей

Женщина сама дала мошенникам данные своей банковской карты
Алина МЯСИНА
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69-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением. Стражам порядка она сообщила, что ей позвонила неизвестная и предложила заработать при помощи валютной биржи. Пострадавшая согласилась на предложение.

Незнакомка посоветовала ей создать профиль на сайте для участия в торгах на аукционах. Для профиля ей следовало по инструкции мошенницы придумать логин и пароль. Кроме того, сообщить ей реквизиты имеющихся банковских карт и коды, которые поступят в смс-сообщениях. Сообщив все сведения, пострадавшая обнаружила, что с ее банковских карт списаны 411 тысяч рублей. Сотрудникам полиции женщина сказала, что знала о таких способах обмана.

По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, сотрудники устанавливают лица причастные к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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