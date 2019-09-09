2019-09-09T17:17:14+03:00
Происшествия

В пензенском храме обокрали 61-летнюю прихожанку

Неизвестный украл телефон и деньги из сумки женщины
Алина МЯСИНА
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Жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о краже. По ее словам, во время воскресной службы в храме на улице Молодогвардейской, она оставила без присмотра сумку, из которой кто-то украл телефон и деньги. Ущерб составил 900 рублей.

В ходе оперативно-розыскных работ, полицейские выявили причастность к преступлению 36-летней жительницы Пензы. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленница призналась в содеянном. Похищенное было изъято.

По данным пресс-службы Управление МВД России по Пензенской области, возбуждено уголовное дело, злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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