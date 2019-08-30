2019-08-30T19:38:13+03:00
Общество

По дорогам Пензенской области будут курсировать «Культурные автобусы»

Транспорт, оснащенный обучающим видео-контентом для школьников, отправится в путь с 1 сентября
Алина МЯСИНА
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Данный проект направлен на формирование здорового образа жизни, а так же на культурное просвещение и профориентацию школьников. Инициатором «Культурного автобуса» стала автономная некоммерческая организация социально-педагогического сопровождения событий жизни детей и молодежи «Пламенный».

– Еще с 2017 года мы начали создавать видео-контент к проекту и уже с 1 сентября этого года начнем его реализацию, но пока для школ Пензенского района. В нашем регионе более 7 тысяч детей, которые ездят от дома в свои школы. Эти поездки занимают в среднем 10-15 минут. Это время в пути должно быть продуктивным для ребенка. Данный проект охватит все районы нашей области, - сказал заместитель Председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.

Автобусы будут включать в себя видеосистемы для трансляции в нем видеороликов, короткометражных документальных фильмов.

Видеоролики для трансляций предоставлены некоммерческими организациями пензенских авторов. Они будут транслироваться в течении сентября этого года. Контент будет обновляться несколько раз в месяц с помощью министерства образования, образовательными органами, общественными молодежными объединениями и заинтересованными организациями.

- Новый проект позволит ученикам расширить свой кругозор, пополнить знания о родном крае, - подчеркнул министр образования Александр Воронков.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, этот проект создан в рамках платформы «Россия – страна возможностей». На его развитие был предоставлен грант на сумму 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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