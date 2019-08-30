В Пензе раскрыли убийство 47-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-30T18:42:28+03:00

Злоумышленница сама позвонила в полицию, но сначала не призналась в содеянном

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К пензенским стражам порядка обратилась местная жительницы, которая сообищила, что на улице Пархоменко обнаружила тело мужчины.

Прибывшие на место сотрудники полиции действительно нашли в ранее сгоревшем здании труп 47-летнего горожанина, который вел бродяжнический образ жизни. Признаки указывали на насильственную смерть.

Под подозрение сразу попала 36-летняя жительница Пензы, рассказавшая полиции о теле. Горожанка ранее уже не раз привлекалась к уголовной ответственности.

Во время допроса женщина призналась, что поссорилась с погибшим из-за денег. В пылу конфликта схватилась за нож и ударила оппонента. Когда вернулась на следующий день и обнаружила, что мужчина скончался, позвонила в полицию. Но смелости признаться в убийстве в себе не нашла.

Женщина заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU