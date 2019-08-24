В Пензенской области снизилось число абортов

24 Авг. 22:05 2019-08-24T22:05:11+03:00

По поручению губернатора Ивана Белозерцева, в регионе продолжается борьба с прерываниями беременности

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Глава региона поручил вести статистику действенности разъяснительных бесед с женщинами, готовыми сделать аборт. За семь месяцев этого года благодаря им на свет появились 250 детей.

- Такой результат – следствие хорошей организации разъяснительной работы, подчеркнул Иван Белозерцев. - Если мы хотим добиться лучших результатов, необходимо работать активнее.

По данным пресс-службы Правительства Пензенской области, с начала года в регионе зафиксировано 1985 случаев абортов. В прошлом году за такой же промежуток времени их было 2238.

- Законодательство дает нам право поддержать финансово семью, которая хотела бы оставить ребенка, но вынуждена прервать беременность по каким-либо причинам. Эту тему надо продолжать, - сказал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU