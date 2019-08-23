Владимир Волков вручил награды и паспорта жителям Мордовии

23 Авг. 21:26 2019-08-23T21:28:42+03:00

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Сегодня Глава Мордовии вручил награды лейтенанту полиции Василию Мартынову, старшему сержанту полиции Виктору Ковальчуку и подполковнику внутренней службы Руслану Алукаеву, которые на этой неделе спасли жизнь пятимесячной девочке.

- Это герои, о которых узнал весь мир, - отметил Владимир Волков. – Сотни российских и зарубежных СМИ рассказали своей аудитории о вашей храбрости и доблести. Спасибо вам за героизм и верную службу, спасибо вашим родителям, что они воспитали таких сыновей.

После этого состоялось вручение паспортов юным жителям республики – победителям олимпиад и соревнований, волонтерам.

- Мы должны знать историю родной страны, знать героев, которые строили нашу страну на протяжении многих веков, – обратился к молодым людям Глава Мордовии. – На всех этапах ее истории были люди, которые занимались строительством нашего государства. Те народы, которые проживают на мордовской земле, прошли сквозь века, сквозь тысячелетия, вместе с другими народами создавая великое Российское государство. Надо сделать всё, чтобы основные ценности сохранились и впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU