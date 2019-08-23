В Пензе проходит научно-практическая конференция медицинских работников

23 Авг. 21:17 2019-08-23T21:17:58+03:00

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Для работников сферы здравоохранения Пензенской области проходят различные тренинги по медицинской реабилитации пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. По словам пресс-службы министерства здравоохранения, программа Bodyinteract позволит им научиться принимать решения при помощи «интерактивного пациента». С помощью данной платформы специалисты постигают практические вопросы и ищут решение задач, связанных с нейрореабилитацией.

– Жизнь после инсульта – нормальная, - говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. – Раньше это был приговор для человека, но не сегодня. Инсульт - это серьезно. Не только профессионалы должны знать про него и относится серьезно, но и обычным людям. Раньше думать о своем здоровье, чтоб уберечь себя от тяжелого заболевания.

Кроме того, на форуме обсуждается возможность развить на территории Пензенской области медицинскую реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU