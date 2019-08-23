В Пензе проходит научно-практическая конференция медицинских работников
Для работников сферы здравоохранения Пензенской области проходят различные тренинги по медицинской реабилитации пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. По словам пресс-службы министерства здравоохранения, программа Bodyinteract позволит им научиться принимать решения при помощи «интерактивного пациента». С помощью данной платформы специалисты постигают практические вопросы и ищут решение задач, связанных с нейрореабилитацией.
– Жизнь после инсульта – нормальная, - говорит главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова. – Раньше это был приговор для человека, но не сегодня. Инсульт - это серьезно. Не только профессионалы должны знать про него и относится серьезно, но и обычным людям. Раньше думать о своем здоровье, чтоб уберечь себя от тяжелого заболевания.
Кроме того, на форуме обсуждается возможность развить на территории Пензенской области медицинскую реабилитацию.
ИСТОЧНИК KP.RU