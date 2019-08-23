В Пензе будут собирать батарейки на переработку

СЕГОДНЯ 20:32 2019-08-23T20:33:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания Duracell совместно с заводом «Мегаполисресурс» и при поддежке администрации Пензы и министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области проведут в регионе акцию по сбору батареек.

С 27 августа по 1 сентября возле ТЦ «Пассаж» будет стоять контейнер, куда люди смогут в любом количестве сдать батарейки любого бренда. Когда акция завершится, все содержимое контейнера отправят на завод «Мегаполисресурс». Там батарейки отсортируют и переработают. Большая часть полученного материала получит новую жизнь и войдет в промышленный оборот.

Эта акция - часть масштабного проекта «Сдай батарейки с Duracell». В ее рамках еще два года назад было создано 800 пунктов сбора батареек по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Напоминаем вам, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, так как они загрязняют окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU