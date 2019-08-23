В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-23T15:10:42+03:00

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Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Пензенской области, во время патрулирования сотрудники заметили подозрительный ВАЗ-2110. Автомобиль двигался странно: вилял из стороны в сторону, съезжал с дороги, создавая тем самым опасность для окружающих. Бойцами остановили автолюбителя.

За рулем оказался 47-летний мужчина, с явными признаками алкогольного опьянения: от него пахло спиртным, а на вопросы отвечал невнятно. Выяснилось, что прав мужчину уже лишили за езду в пьяном виде.

Росгвардейцы вызвали экипаж ДПС для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU