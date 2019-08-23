2019-08-23T13:40:16+03:00
Происшествия

Пензенца осудили за хранение запрещенного вещества

47-летний мужчина прятал в шкафу 27,47 граммов наркотиков
Алина МЯСИНА
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В 2016 году недалеко от домов поселка Ардымский, ранее несудимый пензенец обнаружил дикорастущие растение, из которого можно сделать наркотики. Находку собрал в пакет и хранил дома, до обнаружения свертка полицией. Злоумышленник пояснил стражам порядка, что свою находку не распространял, а пользовался ей лично.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области, мужчина осужден по части 1 статье 228 УК РФ и получил наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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