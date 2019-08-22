Пензенская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-22T16:09:38+03:00

В этом году площадок для просмотра фильмов станет еще больше

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, посмотреть кино жители региона смогут аж на 22 площадках (в прошлом году их было девять): к акции присоединились Лунинский, Пензенский, Сердобский, Наровчатский, Земетчинский и Никольский районы.

В Пензе для кинотеатров «Современник» и «Высшая лига» участие в акции становится уже традицией. Центральной киноплощадкой в областном центре станет Киноконцертный зал «Пенза». Здесь в 16:00 стартует первый показ . А уже в 19:30 начнется само открытие «Ночи кино» с участием творческих коллективов "Пензаконцерта". Вход в кинозал - свободный.

Жителям региона покажут отечественные картины, которые были отобраны при помощи онлайн-голосования: «Балканский рубеж», «Домовой» и «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел».

Данное мероприятие проводится с 2016 года при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и портала «Культура.РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU