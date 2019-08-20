Прямая линия с Иваном Белозерцевым состоится 3 сентября
Обратиться к губернатору Пензенской области можно будет различными способами
Прием обращений уже открыт.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Интересующие вопросы можно задать не только на сайте Правительства Пензенской области в разделе «Обращения граждан», но и, написав на месседжеры Viber и WatsApp по номеру +7 (929) 767-81-19 или позвонив по телефону +7 (8412) 59-53-18 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обязательным условием является указание контактов: фамилии, имени, отчества, а также почтового или электронного адреса.
Трансляцию прямой линии будут вести три телевизионных канала.
ИСТОЧНИК KP.RU