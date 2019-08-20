2019-08-20T17:34:31+03:00
Общество

Спасших пятимесячную девочку саранских полицейских представят к награде

Об этом сообщил Глава Мордовии Владимир Волков
Анна ЧЕРНАЯ
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Владимир Дмитриевич отреагировал на вчерашнее ЧП Саранска. Напомним вам, что пьяный местный житель грозился выбросить с балкона свою пятимесячную дочь. В результате героических действий сотрудников внутренних дел и МЧС ребенок был спасен, а преступник задержан.

- Я считаю, что эти люди - не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои! Спасибо ребятам за то, что попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они - гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград.

Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым принято решение наградить участников задержания преступника высокими республиканскими наградами. Мартынова Василия Александровича, лейтенанта полиции, участкового уполномоченного полиции отдела полиции №1 Управления МВД РФ по г.о. Саранск – Орденом Славы III степени, Ковальчука Виктора Степановича, старшего сержанта полиции, полицейского (водителя) дежурной части отдела полиции №1 Управления МВД РФ по г.о. Саранск и Алукаева Руслана Айсовича, подполковника внутренней службы, заместителя начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Мордовия» - медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».

Награждение пройдет в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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