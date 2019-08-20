Пензенские предприятия расширяют ассортимент своей продукции

СЕГОДНЯ 13:19 2019-08-20T13:19:50+03:00

Новая задвижка, произведенная на заводе «Пензтяжпромарматура», работает при перепаде давления, в 3 раза превышающего стандартные параметры

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АО «ПТПА» в очередной раз расширило номенклатуру своей продукции для атомных станций, поставки для которых предприятие осуществляет, начиная с 1958 года.

Новым изделием стала клиновая задвижка с выдвижным шпинделем диаметром 800 мм, входящая в состав турбинной установки АЭС и рассчитанная на работу при давлении до 10,0МПа и температуре рабочей среды +300°С.

Задвижка разработана в конструкторском бюро «ПТПА» в полном соответствии с требованиями заказчика и стандартами, действующими в атомной отрасли. Отличительной особенностью новой задвижки является надежная работа при перепаде давления 8,1 МПа (стандартно для таких изделий перепад давления не превышает 2,5МПа).

Работоспособность задвижки на указанных параметрах подтверждена натурными испытаниями опытного образца на стенде ОАО «НПО ЦКТИ» (г. Санкт-Петербург) - компании, аккредитованной Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом».

Продукция освоена под имеющийся заказ и в ближайшее время будет поставлена на Белорусскую АЭС. Ожидается, что новое изделие будет востребовано и на других крупных объектах атомной энергетики в различных странах мира.

ИСТОЧНИК KP.RU