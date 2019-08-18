Пензенские богатыри поборолись за победу в гиревом спорте

18 Авг. 21:04 2019-08-18T21:04:53+03:00

Первый летний фестиваль по гиревому спорту состоялся в городе сегодня

Изменить размер текста: A A

По словам председателя Федерации по гиревому спорту Александра Поташева, присутствовавшего на соревнованиях, в нашем регионе негласным лидером является Мокшан.

- Гиревой спорт очень сильно представлен на периферии: это Лопатино, Ломов, Мохалино, Спасск,- отметил Александр Поташев.

Этот вид спорта нельзя назвать мужским. Одной из спортсменок, посетивших фестиваль, стала 17-летняя Надежда Серушкина. Она является победителем областных состязаний. Девушка начала заниматься из любопытства, затем оно переросло в образ жизни.

- Решила попробовать - получилось. Нестрашно по улицам ходить, могу за себя постоять,- признается Надежда.

Помимо взрослых в фестивале участвовали и восьмилетние девочки, показавшие хорошие результаты. Пришедшие поболеть за спортсменов смогли измерить свою силу с помощью силомера - изобретения сторожа-умельца Евгения Гришина.

ИСТОЧНИК KP.RU