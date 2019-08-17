В Пензе продолжают борьбу с несанкционированной уличной торговлей
Пути решения проблемы стихийной торговли продуктами рассмотрели на этой неделе во время заседания в Пензенской городской Думе. Один из них - штрафы, второй - создание санкционированных точек. Вице-мэр Пензы Денис Леонтьев подчеркнул, что необходимо создать специальные условия для развития данного бизнеса, привлечь людей. Депутат Андрей Фомин поддержал идею вице-мэра:
- Надо создать рынки сбыта и помогать людям. Это важно, так как это рабочие места, это деньги бюджета.
Также в ходе совещания было отмечено, что Пенза не является промышленным городом, а живет, в основном, за счет бизнеса. Поддержка этого сектора экономики решили поддерживать и в дальнейшем.
Денис Леонтьев призвал не устраивать облавы на торгующих бабушек, а решать данную проблему иначе:
- Мы не штрафуем бабушек, мы их мягко перемещаем на санкционированные рынки,- заключил вице-мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU