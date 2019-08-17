2019-08-17T21:12:03+03:00
Общество

В правительстве Пензенской области обсудили обеспечение безопасности на грядущих выборах

Вчера в ведомстве состоялось заседание Антитеррористической комиссии
Светлана БЕЛОВА
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В совещании принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Одним из ключевых вопросов встречи стала подготовка и проведение в регионе выборов депутатов Пензенской городской Думы, которые состоятся 8 сентября.

В этот день по всей области будут работать 1061 избирательный участок, из них 223 - в Пензе. В ходе совещания Иван Белозерцев призвал ответственных за процедуру голосования контролировать процесс на местах, а граждан - быть бдительными.

- На входах в 77 помещений в Пензе будут установлены стационарные рамки металлодетекторов. Помимо этого, будут использованы еще 400 ручных метпллодетекторов, - сообщил губернатор.

Антитеррористическое оборудование приобретено на средства федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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