В правительстве Пензенской области обсудили обеспечение безопасности на грядущих выборах
В совещании принял участие губернатор Иван Белозерцев.
Одним из ключевых вопросов встречи стала подготовка и проведение в регионе выборов депутатов Пензенской городской Думы, которые состоятся 8 сентября.
В этот день по всей области будут работать 1061 избирательный участок, из них 223 - в Пензе. В ходе совещания Иван Белозерцев призвал ответственных за процедуру голосования контролировать процесс на местах, а граждан - быть бдительными.
- На входах в 77 помещений в Пензе будут установлены стационарные рамки металлодетекторов. Помимо этого, будут использованы еще 400 ручных метпллодетекторов, - сообщил губернатор.
Антитеррористическое оборудование приобретено на средства федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU