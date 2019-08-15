Владимир Волков получил благодарность от экипажа десантного корабля «Мордовия»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-15T17:15:59+03:00

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Глава республики Владимир Волков получил благодарственное письмо от командования и экипажа малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия». Капитан 3-го ранга Дмитрий Завгородний от лица всего личного состава выразил искреннюю признательность за оказываемую поддержку и помощь.

«Своей деятельностью Вы вносите неоценимый вклад в развитие корабля и помогаете не только отдельной боевой единице, но и Военно-морскому флоту в целом», - говорится в сообщении.

Напомним, что наша республика давно шефствует над кораблем, а уроженцы республики ежегодно отправляются на «Мордовию» проходить воинскую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU