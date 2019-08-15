Личный кабинет «ТНС энерго Пенза» упрощает жизнь бизнес-клиентам
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает бизнес-клиентам решения, позволяющие оптимизировать рабочие процессы и упростить ведение отчетности.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступен сервис «Личный кабинет», при помощи которого можно сделать процесс взаимодействия с ООО «ТНС энерго Пенза» еще более эффективным и простым.
Организация, зарегистрировавшаяся в «Личном кабинете», без каких-либо финансовых затрат получает доступ к обширному спектру услуг:
- передача показаний по точкам учета и данных планируемого электропотребления;
- просмотр и скачивание документации к договору энергоснабжения;
- печать нескольких вариантов отчетов;
- контроль истории начислений и платежей по договорам;
- отслеживание текущего состояния баланса по договорам.
Помимо перечисленного потребители обладают возможностью объединения в одном «Личном кабинете» всех договоров, заключенных между организацией и энергосбытовой компанией. В перспективе пользователям сервиса будет доступна и функция внесения платы за потребленную электроэнергию через Интернет.
Пройти регистрацию и получить данные для входа в «Личный кабинет» можно через обращение в Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» либо направив в энергосбытовую компанию соответствующее заявление через Виртуальную приемную.
ИСТОЧНИК KP.RU