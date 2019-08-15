Личный кабинет «ТНС энерго Пенза» упрощает жизнь бизнес-клиентам

СЕГОДНЯ 16:59 2019-08-15T17:00:52+03:00

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает бизнес-клиентам решения, позволяющие оптимизировать рабочие процессы и упростить ведение отчетности.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям доступен сервис «Личный кабинет», при помощи которого можно сделать процесс взаимодействия с ООО «ТНС энерго Пенза» еще более эффективным и простым.

Организация, зарегистрировавшаяся в «Личном кабинете», без каких-либо финансовых затрат получает доступ к обширному спектру услуг:

- передача показаний по точкам учета и данных планируемого электропотребления;

- просмотр и скачивание документации к договору энергоснабжения;

- печать нескольких вариантов отчетов;

- контроль истории начислений и платежей по договорам;

- отслеживание текущего состояния баланса по договорам.

Помимо перечисленного потребители обладают возможностью объединения в одном «Личном кабинете» всех договоров, заключенных между организацией и энергосбытовой компанией. В перспективе пользователям сервиса будет доступна и функция внесения платы за потребленную электроэнергию через Интернет.

Пройти регистрацию и получить данные для входа в «Личный кабинет» можно через обращение в Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» либо направив в энергосбытовую компанию соответствующее заявление через Виртуальную приемную.

ИСТОЧНИК KP.RU