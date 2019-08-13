Виктор Кувайцев получил орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-13T17:56:28+03:00

С наградой мэра уже поздравил глава региона Иван Белозерцев

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Губернатор Иван Белозерцев сообщил в своем Твиттере о том, что главе пензенской администрации Виктору Кувайцеву присудили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

- Виктор Николаевич много лет занимается общественной деятельностью, помогает людям, решая сложные проблемы. Уверен, так будет и впредь, - отметил в своем сообщении губернатор.

Редакция газеты «Комсомольская правда» Пенза-Саранск» поздравляет Виктора Николаевича с получением высокой награды и желает дальнейших профессиональных успехов!

ИСТОЧНИК KP.RU