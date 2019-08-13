Потребители электроэнергии отдают предпочтение мобильному приложению «ТНС энерго»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-13T17:35:13+03:00

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Более полугода функционирует новая версия приложения «ТНС энерго» для мобильных устройств, предоставляющего клиентам возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения ее офисов.

Мобильное приложение «ТНС энерго» обеспечивает дистанционный доступ потребителей ко всем услугам компании. Имея под рукой смартфон либо планшет можно из любой точки мира и в любое время произвести необходимые операции, связанные с энергоснабжением:

· передать показания прибора учета;

· оплатить счета без комиссии;

· скачать квитанции, в том числе за предыдущие месяцы;

· добавить под управление лицевые счета по всем своим объектам;

· отследить историю переданных показаний и произведенных платежей.

Кроме того, пользователям доступна функция направления со своего мобильного устройства обращений в ООО «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения от специалистов ответов на интересующие вопросы. Ежемесячно до 30 % от общего числа дистанционных обращений в компанию совершается при помощи мобильного приложения.

Стоит помнить, что абоненты, зарегистрированные в «Личном кабинете», могут пользоваться мобильным приложением без регистрации. Для входа в приложение достаточно ввести номер лицевого счёта и уже имеющийся пароль от личного кабинета. Данная система действует и в обратном направлении - пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ и к «Личному кабинету» на сайте компании.

Скачать мобильное приложение «ТНС энерго» (для Android) можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU