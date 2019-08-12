ФСК ЕЭС усилила надежность и качество энергоснабжения нового завода по производству пенополиуретана

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-12T16:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) установило новые измерительные комплексы на подстанции 220 кВ «Кузнецк», обеспечивающей выдачу мощности потребителям города Кузнецк с населением более 80 тыс. человек, и промышленным предприятиям Пензенской области, в том числе новому заводу ГК «Фомлайн» по производству 30 тыс. тонн эластичного пенополиуретана (поролона) в год.

На подстанции смонтированы 26 новых трансформаторов тока. Установленные элегазовые и сухие трансформаторы тока российского производства с литой изоляцией отличаются большей надежностью, устойчивостью к коротким замыканиям, пожаробезопасностью и высоким классом точности по сравнению с масляными аналогами.

Устройства применяются в управлении технологическими процессами, релейной защиты и системах коммерческого учета электроэнергии. От точности показаний трансформаторов тока зависит правильность и оперативность реагирования на изменение состояния оборудования.

«Новые устройства более чем на 80% повышают точность сбора информации, что позволяет улучшить систему расчетов с потребителями. Обновленные устройства соответствуют требованиям, предъявляемым к системам коммерческого учета для работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)» - пояснили в компании.

На сегодняшний день от подстанции 220 кВ «Кузнецк» ПАО «ФСК ЕЭС» заводу выдается мощность порядка 600 кВт. Энергоснабжение предприятия ГК «Фомлайн» обеспечивается через 4 высоковольтные линии электропередачи.В дальнейшем на территории предприятия в 2020 году планируется запустить вторую очередь завода – по производству матрасов с мощностью в 600 тысяч изделий в год, что повлечет за собой необходимость дополнительных мощностей.

Подстанция 220 кВ «Кузнецк» установленной мощностью 250 МВА – единственный питающий центр города Кузнецк. Ежегодно на подстанции проводятся ремонтные работы электрооборудования. Также регулярно происходит обновление энергообъекта в рамках инвестпрограммы компании. В прошлом году на подстанции была выполнена модернизация разъединителей с заменой опорно-стержневой изоляции. В этом году планируемся замена высоковольтных вводов оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU