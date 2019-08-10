2019-08-10T20:26:27+03:00
Общество

В Пензе обновили Доску почета строителей

Церемония открытия галереи состоялась вчера
Светлана БЕЛОВА
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В преддверии Дня строителя губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил свидетельства, подтверждающие занесение лучших организаций в области строительства и работников данной сферы на доску почета.

- К нам за опытом приезжают строители из других регионов, - отметил глава Пензенской области. - Вы упорно трудитесь: Сурский край занял третье место в ПФО по объемам строительства с начала года. Теперь наша задача – реализовать национальный проект «Жилье» и решить нерешенные проблемы.

После своей речи Иван Белозерцев наградил выдающихся работников отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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