В Пензе обновили Доску почета строителей
Церемония открытия галереи состоялась вчера
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В преддверии Дня строителя губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил свидетельства, подтверждающие занесение лучших организаций в области строительства и работников данной сферы на доску почета.
- К нам за опытом приезжают строители из других регионов, - отметил глава Пензенской области. - Вы упорно трудитесь: Сурский край занял третье место в ПФО по объемам строительства с начала года. Теперь наша задача – реализовать национальный проект «Жилье» и решить нерешенные проблемы.
После своей речи Иван Белозерцев наградил выдающихся работников отрасли.
ИСТОЧНИК KP.RU