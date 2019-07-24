Детский парк имени Ульяновых отремонтируют к новому учебному году
Стоимость работ составляет 25 миллионов рублей
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На выходных губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил детский парк имени Ульяновых, который благоустраивается компанией «Рисан».
Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. К благоустройству приступили еще в июне, и сейчас изменения уже видны невооруженным глазом. Планируется строительство нескольких игровых зон, многофункциональная спортивная площадка, пешеходные дорожки, зона с тренажерами.
- В новом парке можно отдохнуть и активно, и спокойно,- отметил глава пензенской области.
ИСТОЧНИК KP.RU