Детский парк имени Ульяновых отремонтируют к новому учебному году

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-24T16:36:25+03:00

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На выходных губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил детский парк имени Ульяновых, который благоустраивается компанией «Рисан».

Проект разработан с учетом пожеланий местных жителей. К благоустройству приступили еще в июне, и сейчас изменения уже видны невооруженным глазом. Планируется строительство нескольких игровых зон, многофункциональная спортивная площадка, пешеходные дорожки, зона с тренажерами.

- В новом парке можно отдохнуть и активно, и спокойно,- отметил глава пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU