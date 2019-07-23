АО «Пензтяжпромарматура» организует для работников активный отдых

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-23T17:03:23+03:00

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В пять утра тяжпромовцы собрались на Орловском пруду в Каменском районе. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Каждому участнику разрешалось одновременное использование двух снастей: донных и поплавочных. Хорошая погода и тишина способствовали клеву, но рыбы в этом году поймали меньше, чем в прошлом. В 10 утра соревнования были завершены и прошло подведение итогов. Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачете. Были также отмечены победители в номинациях "Охотник на хищника" и "Самый неожиданный улов" – им стал рак! Ну, а после соревнований всех участников ждала вкуснейшая уха.

В наше время люди посвящают работе треть суток, а правильный отдых – это залог здоровья и хорошего настроения, а значит крепкой и эффективной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU