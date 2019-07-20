Дети и подростки расскажут о Сурском крае в интернет-формате
Областная библиотека для детей и юношества приглашает юной поколение принять участие в конкурсе «Край Пензенский: известный и неведомый»
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Интернет-соревнование, приуроченное к 80-летию образования региона, проводится по двум номинациям.
Для победы в первой нужно кратко рассказать о своей малой родине в формате видеоэкскурсии («Пройдись по Пензенскому краю»). Вторая номинация будет присвоена за лучшую фотопрезентацию достопримечательностей города и области («Мой край: история и современность»).
К конкурсу допускаются работы детей от 7 до 16 лет. Правила и подробности можно узнать на сайте Библиотеки для детей и юношества.
ИСТОЧНИК KP.RU