Дети и подростки расскажут о Сурском крае в интернет-формате

СЕГОДНЯ 17:57 2019-07-20T17:57:52+03:00

Областная библиотека для детей и юношества приглашает юной поколение принять участие в конкурсе «Край Пензенский: известный и неведомый»

Изменить размер текста: A A

Интернет-соревнование, приуроченное к 80-летию образования региона, проводится по двум номинациям.

Для победы в первой нужно кратко рассказать о своей малой родине в формате видеоэкскурсии («Пройдись по Пензенскому краю»). Вторая номинация будет присвоена за лучшую фотопрезентацию достопримечательностей города и области («Мой край: история и современность»).

К конкурсу допускаются работы детей от 7 до 16 лет. Правила и подробности можно узнать на сайте Библиотеки для детей и юношества.

ИСТОЧНИК KP.RU