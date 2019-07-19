Более 60-ти пензенских студентов проходят практику на заводе Пензтяжпромарматура

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-19T16:31:08+03:00

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На ПТПА завершилась первая неделя производственной практики студентов из нескольких высших и среднепрофессиональных учебных заведений города. С заводскими профессиями сейчас знакомятся более 60 студентов разных курсов и специальностей. "Машиностроение и материаловедение", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроения", "Технологические машины и оборудование", "Связи с общественностью", "Делопроизводство", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Лингвистика" и даже "Таможенное дело"!

Для первокурсников провели подробную экскурсию по всему производственному процессу - от продаж до отгрузки продукции, их практика продолжается в центре молодежного инновационного творчества при ПТПА «Модуль будущего». Для ребят старших курсов организовали встречи с работниками, чтобы они могли глубже погрузиться в профессию. Пятнадцать человек распределены по рабочим местам с закреплением наставника.

Вячеслав, студент 2 курса ПГУ: «Для меня практика - это возможность больше узнать о процессе работы завода, об оснащении, станках и оборудовании, получить представление о своей будущей профессии. На первом курсе я уже проходил практику на ПТПА, тогда мы разрабатывали и создавали проект в ЦМИТе «Модуль будущего». Мне очень понравилось, что у нас была возможность пройти весь путь изготовления: от идеи до готового изделия, мы смогли поработать на оборудовании быстрого прототипирования, в программе «Компас-3D» и на станках лазерной резки и гравировки. Такая возможность есть не везде."

В настоящее время сотрудничество учебных заведений и бизнеса – необходимое условие для того, чтобы студент не только знал теорию, но и понимал, как свои знания применить на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU