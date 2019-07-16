В Пензе закроют футбольный клуб «Зенит»
Соответствующее постановление подписал и.о.главы администрации Сергей Волков
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По его словам, это чисто техническое мероприятие, поскольку в клубе уже давно не занимаются ни дети,ни взрослые, а существует только директор.
У клуба есть долги от внебюджетной деятельности, вопрос с ними решит суд. Ликвидация «Зенита» никак не отразится на развитии футбола в регионе. Под одноименным названием в нашем городе работают Центр развития футбола и стадион.
ИСТОЧНИК KP.RU