2019-07-15T18:16:39+03:00
Общество

Пензенская инженерная школа «Квантоград» объединит молодежь из разных стран

Ее торжественное открытие состоится завтра в технопарке
Светлана БЕЛОВА
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Работа данной школы проходит в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Молодые люди от 12 до 25 лет поучаствуют в исследовательских и инженерных проектах. Приглашены ребята из России, Азербайджана, Беларуссии, Армении, Казахстана, Боснии и Герцеговины. Под руководством опытных наставников они проявят себя в современных областях знаний: хайтек, промробо, нано, промдизайн и медиа.

Также у них есть уникальный шанс побывать на Ледоколе "Красин" с помощью онлайн-экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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