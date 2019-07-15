Пензенская инженерная школа «Квантоград» объединит молодежь из разных стран
Ее торжественное открытие состоится завтра в технопарке
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Работа данной школы проходит в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Молодые люди от 12 до 25 лет поучаствуют в исследовательских и инженерных проектах. Приглашены ребята из России, Азербайджана, Беларуссии, Армении, Казахстана, Боснии и Герцеговины. Под руководством опытных наставников они проявят себя в современных областях знаний: хайтек, промробо, нано, промдизайн и медиа.
Также у них есть уникальный шанс побывать на Ледоколе "Красин" с помощью онлайн-экскурсии.
ИСТОЧНИК KP.RU