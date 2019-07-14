2019-07-14T20:39:45+03:00
Общество

Виктор Кувайцев: «Третий дом для детей-сирот в Заре практически готов»

Сегодня глава администрации города Пензы и представители власти посетили строящиеся объекты в микрорайоне
Светлана БЕЛОВА
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Возведение третьего дома для детей-мирот находится на финальной стадии. Сейчас ведутся работы по штукатурке помещений и установке оконных блоков.

- Необходимо принять действенные меры,чтобы ввести дом в эксплуатацию в кратчайшие сроки,- нацелил Виктор Кувайцев.

В ходе выездного совещания также осмотрели строительство ливневой канализации, севернее микрорайона номер 6 Заря-1. Глава администрации заметил, что объект практически готов:

- Необходимо сделать подъездные пути к нему и закончить работы по благоустройству.

Работы планируются завершить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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