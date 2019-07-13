2019-07-13T16:37:37+03:00
Общество

Фонтан на улице Московской реконструируют осенью

Проектную документацию разместил на странице в Facebook глава администрации Пензы Виктор Кувайцев
Светлана БЕЛОВА
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Все документы переданы в Госэкспертизу. Помимо самого фонтана, будет отреставрирована и прилегающая к нему территория. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов прокомментировал, как будет выглядеть фонтан:

- Фонтан станет управляемым, светомузыкальным, его габариты увеличатся. Запланированы зоны отдыха для взрослых и детей, спортивная площадка, установка малых архитектурных форм.

Предстоит большой объем работ. Участие в строительстве примет московское конструкторское бюро «Стрелка», Градостроительный совет Пензенской области при поддержке общественности, а также главный художник Пензы Виктор Киреев. Он рассказал об изменении пешеходной зоны между фонтаном и улицей Кирова:

- Сделаем аллею с благоустроенными площадками, разместим здесь качели.

Инициатива реконструкции принадлежит губернатору Ивану Белозерцеву. Работы начнутся этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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