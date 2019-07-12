Губернатор пообещал посодействовать восстановлению храма в Чемодановке

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-12T17:23:08+03:00

Речь об этом зашла в ходе вчерашнего приема граждан

Изменить размер текста: A A

К Ивану Белозерцеву обратились жительница Чемодановки и местный батюшка. Разговор начался с благодарности граждан за помощь в урегулировании ситуации после ЧП в селе. После этого женщина попросила губернатора помочь восстановить местный храм.

Иван Белозерцев, в свою очередь, пообещал обсудить этот вопрос с владыкой, привлечь местных жителей и бизнесменов.

- То, что я обещал - я сделаю,- по итогам встречи резюмировал губернатор.

Предварительно, вопрос планируется решить до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU