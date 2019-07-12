Губернатор пообещал посодействовать восстановлению храма в Чемодановке
Речь об этом зашла в ходе вчерашнего приема граждан
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К Ивану Белозерцеву обратились жительница Чемодановки и местный батюшка. Разговор начался с благодарности граждан за помощь в урегулировании ситуации после ЧП в селе. После этого женщина попросила губернатора помочь восстановить местный храм.
Иван Белозерцев, в свою очередь, пообещал обсудить этот вопрос с владыкой, привлечь местных жителей и бизнесменов.
- То, что я обещал - я сделаю,- по итогам встречи резюмировал губернатор.
Предварительно, вопрос планируется решить до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU