ВТБ и «Термодом» заключили сделку c использованием счетов эскроу

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-09T11:19:15+03:00

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ВТБ и ООО СЗ «ТермодомРиелт» (входит в строительный холдинг «Термодом») заключили кредитное соглашение с использованием новой схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ. Банк предоставляет группе 740 млн рублей на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне Город Спутник сроком до конца 2021 года.

«Мы рады видеть в числе своих новых клиентов одного их ведущих застройщиков Пензы – строительный холдинг «Термодом». ВТБ намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с предприятиями данной отрасли, поскольку регион имеет для этого большой потенциал. Мы одними из первых реализовали сделку с использованием нового механизма счетов эскроу, который значительно снижает риски граждан при инвестировании в возводящееся жилье», - прокомментировал руководитель банка ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

Использование счетов эскроу защищает физических лиц – участников долевого строительства: денежные средства перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

«ВТБ – один из ключевых партнеров холдинга, с которым мы реализуем свой первый совместный проект с использованием схемы расчетов через счета эскроу. Наши клиенты уже по достоинству оценили новый механизм, который делает приобретение квартир еще более безопасным. Надеюсь, что так же высоко они оценят и сам строящийся объект в Спутнике», - отметил генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Город Спутник расположен на юго-востоке Пензы. Это один из крупнейших проектов во всем Поволжье, рассчитанный на проживание порядка 100 тысяч человек. На территории района предусмотрены все необходимые элементы развитой инфраструктуры: школа, детские сады, гаражи и места для парковок, спортивные сооружения, поликлиники и гипермаркеты.

ИСТОЧНИК KP.RU